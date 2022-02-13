英公司新商務位概念　針對窄身客機單走道

▲ 有英國設計公司，為窄身客機重新設計「2x2」商務客艙，增加25%容量。（Factorydesign圖片）

隨歐美預備恢復邊境往來，預期航空業將會復甦，最近有英國設計公司，為現時流行的窄身客機重新設計商務客艙，可單走道實現「2x2」，比現時的「1x1」增加25%。

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受惠於更多新一代窄身客機投入服務，令廉航市場近年興起，但傳統座位設計令窄身客機的商務客艙數量減少，影響客艙加值收入。英國設計公司 Factorydesign，發表新概念「ACCESS」商務客艙配置，把窄身客機以往的單走道「1x1」，擴容成「2x2」，維持每個座位直通走道的前提，可望用於空中巴士 A321 、波音 737 MAX等機型的長途行線。

微斜配置擴容25%

Factorydesign的設計優先考慮機艙密度，改動成 47 吋微斜倚座位而非正向機首前方，能保留每個座位直連中央走道的空間，從「1x1」變成「2x2」擴容25%。維持多數傳統商務客艙的特點，如可調角度座位、私隱隔板、小桌几、可選式影視娛樂屏等，另有一款密度更高的40 吋寬「ACCESS-HD 」設計。

以空中巴士A321LR機型為例，航空公司可選擇「ACCESS」 47 吋容納40座、40 吋寬「ACCESS-HD 」容納48座，或是44吋寬的44座位配置。官方表示，長途單通道飛機將成為重要增長領域，它可提供更高靈活性和航線效益，航空公司對這類飛機的興趣也越來越大。

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責任編輯:王浩賢