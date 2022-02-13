  • 18°C
香港時間 : 2022213日 (日) 16:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

法荷爆反防疫限制示威 法警射催淚氣體驅趕

環球社會熱點 15:42 2022/02/13

分享：

大批法國民眾堵塞凱旋門附近交通

受加拿大的反新冠疫苗強制接種及防疫限制措施示威影響，全球各地出現同類抗議行動。法國與荷蘭上周六出有大型示威，反對政府的防疫限制。法國警方出動催淚彈，驅散聚集的示威群眾。

加拿大貨車封橋示威影響汽車業 車企申請法院禁制令 【下一頁】

法國警方早已知悉抗議活動，並在巴黎附近設立檢查站，嘗試攔截示威者，同時部署約7,000警力及其他裝備應對。上周六（12日）時，警方指已阻止500車輛進入巴黎，並發出近300張告票

但大批示威者仍成功闖入首都巴黎中心地區，堵塞凱旋門一帶交通。有民眾爬上車頂揮舞法國國旗，並持續響咹表達對防疫限制的不滿。警方在香榭麗舍大道迴旋處附近呼籲民眾，不要停下車輛堵塞交通，其後更發放催淚彈驅趕示威者。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

美加跨境大橋被堵或日損3.9億 恐加劇供應鏈問題 【下一頁】

荷蘭海牙（Hague）同日亦有同類示威，大批車輛駛入並停在市中心，造成交通阻塞。據當地電視台報稱，數百車輛包圍荷蘭國會議事堂（Binnenhof），堵塞附近交通。警方一度向示威者警告，當日下午不離開將面臨罰款及拘捕。

荷蘭媒體ANP指示威者多數和平散去，但有堵塞車輛離開後曾有小規模衝突發生。據悉，警方與示威者交涉不成功，騎警出動驅散，並有兩人被捕。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】查理斯第二次染新冠 確診前見過英女王（第二版）
2022/02/11
【英國王室】查理斯第二次染新冠 確診前見過英女王（第二版）
【歐洲疫情】瑞典宣布疫情結束 兩國王室成員染疫
2022/02/10
【歐洲疫情】瑞典宣布疫情結束 兩國王室成員染疫
加拿大反疫苗示威升溫 一度堵塞赴美跨境大橋
2022/02/09
加拿大反疫苗示威升溫 一度堵塞赴美跨境大橋
【歐洲疫情】德國料復活前放寬防疫 意大利將撤戶外口罩令
2022/02/08
【歐洲疫情】德國料復活前放寬防疫 意大利將撤戶外口罩令
Meta威脅FB或退出歐洲 法德官員：無你都過得好好
2022/02/08
Meta威脅FB或退出歐洲 法德官員：無你都過得好好

你可能感興趣

【英國王室】查理斯第二次染新冠 確診前見過英女王（第二版）
15:19 2022/02/11
【英國王室】查理斯第二次染新冠 確診前見過英女王（第二版）
【歐洲疫情】瑞典宣布疫情結束 兩國王室成員染疫
13:03 2022/02/10
【歐洲疫情】瑞典宣布疫情結束 兩國王室成員染疫
加拿大反疫苗示威升溫 一度堵塞赴美跨境大橋
11:36 2022/02/09
加拿大反疫苗示威升溫 一度堵塞赴美跨境大橋
請願示威 疫情 法國 荷蘭 防疫措施 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫苗 巴黎 加拿大

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月13日 時間16:00）

下一篇文章

【新加坡疫情】一周平均確診破萬 衛生部：預期之內
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新加坡疫情】5日3度確診破萬 王乙康：或與Omicron共存
【新加坡疫情】5日3度確診破萬 王乙康：或與Omicron共存
美媒指拜登引述美國情報 俄羅斯最快16日攻烏克蘭
美媒指拜登引述美國情報 俄羅斯最快16日攻烏克蘭
【新加坡疫情】一周平均確診破萬 衛生部：預期之內
【新加坡疫情】一周平均確診破萬 衛生部：預期之內
烏克蘭美女軍人出征TikTok 與俄羅斯打政治宣傳戰
烏克蘭美女軍人出征TikTok 與俄羅斯打政治宣傳戰
北馬其頓總統做保鑣 送11歲唐氏綜合症被欺凌女童返學
北馬其頓總統做保鑣 送11歲唐氏綜合症被欺凌女童返學
新型冠狀肺炎全球疫情（02月13日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月13日 時間16:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款