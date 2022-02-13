法荷爆反防疫限制示威 法警射催淚氣體驅趕

▲ 大批法國民眾堵塞凱旋門附近交通

受加拿大的反新冠疫苗強制接種及防疫限制措施示威影響，全球各地出現同類抗議行動。法國與荷蘭上周六出有大型示威，反對政府的防疫限制。法國警方出動催淚彈，驅散聚集的示威群眾。

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法國警方早已知悉抗議活動，並在巴黎附近設立檢查站，嘗試攔截示威者，同時部署約7,000警力及其他裝備應對。上周六（12日）時，警方指已阻止500車輛進入巴黎，並發出近300張告票

但大批示威者仍成功闖入首都巴黎中心地區，堵塞凱旋門一帶交通。有民眾爬上車頂揮舞法國國旗，並持續響咹表達對防疫限制的不滿。警方在香榭麗舍大道迴旋處附近呼籲民眾，不要停下車輛堵塞交通，其後更發放催淚彈驅趕示威者。

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荷蘭海牙（Hague）同日亦有同類示威，大批車輛駛入並停在市中心，造成交通阻塞。據當地電視台報稱，數百車輛包圍荷蘭國會議事堂（Binnenhof），堵塞附近交通。警方一度向示威者警告，當日下午不離開將面臨罰款及拘捕。

荷蘭媒體ANP指示威者多數和平散去，但有堵塞車輛離開後曾有小規模衝突發生。據悉，警方與示威者交涉不成功，騎警出動驅散，並有兩人被捕。

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責任編輯：吳漢培