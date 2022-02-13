【新加坡疫情】一周平均確診破萬 衛生部：預期之內

新加坡同樣受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，確診人數不斷上升。當地公布單日再次增加超過1萬宗確診，過去7日平均確診突破1萬人。衛生部長王乙康表示，現時疫情屬當局預料之內，甚至日增2萬人確診亦是預計之中。

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新加坡上周六（12日）公布，單日再次增加1.05萬宗確診，過去7日內平均確診人數多達1.1萬人，同時亦是一周內4度單日突破萬感染。當中，近8,00個案情況良好及只有輕微症狀。同日當地新增8宗新冠死亡，為2個月來最多。

面對近日嚴峻疫情，衛生部長王乙康表示，鑑於Omicron的高傳染性，即使新加坡出現單日1.5萬甚至2萬確診亦非超越當局預期之外，現時日增約1萬宗當局仍有力應對。王乙康強調，確診數非最大關注，重要是不可讓疫情衝擊醫療系統。

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王乙康指出，新加坡需要氧氣瓶的新冠病患百分比仍然維持相同水平，雖然需要入住深切治療部的人數稍多於0.05%，與Delta變種疫情時相比，情況已大有改善，醫療系統仍足以應對。

新加坡符合接種資格人士中，現時疫苗完成兩劑接種率高達93%，總人口約63%已打第3針疫苗。

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責任編輯：吳漢培