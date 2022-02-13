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【美股焦點】迪士尼第四季新增訂戶超Netflix　獲摩通維持「增持」評級

股樓投資 16:50 2022/02/13

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迪士尼（DIS）公布第四季財報，全球新增1180萬名Disney +用戶，大幅超過分析師平均預計的約700萬。截至2022年1月總用戶達1.96億（包括1.29億Disney+、0.21億ESPN+以及0.45億HULU）。對比對手，上一季度 Netflix （NFLX）新增用戶 830 萬，其全球用戶總數達到 2.22 億。此前Netflix表示，預計第一季度新增用戶僅為250萬，遠低於分析師預期，導致Netflix股價業績後下跌逾20%。

【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

迪士尼首席執行官查佩克重申公司目標，即到2024年Disney +用戶將達到2.3億至2.6億。查佩克表示，迪士尼在Disney + 上擁有的漫威、盧卡斯影業和皮克斯等品牌內容將是 2021 年的兩倍。Disney + 在美國和加拿大的每用戶的月平均收入為6.68美元，較上年同期增長15%。去年3月份迪士尼宣布每月提價 1 美元。Netflix 第四季度則在美國和加拿大的每用戶平均收入為14.78美元。

摩通發表報告，予迪士尼目標200美元，維持對該股「增持」評級。該行指，迪士尼業績強勁，Disney+訂户淨增加1180萬，這是在Netflix數據疲軟以及市場對流媒體訂户增長放緩的擔憂之後的好消息，但估計由於一系列新內容預計在第三季之後集中推向市場，因此預計公司下一季用户增量會減少。

【美股焦點】貝萊德公布最新美股持倉　10大持倉大部分為明星科技股

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【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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撰文 : 周兆邦

華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） 美股

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