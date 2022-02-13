【內房危機】美銀料內房或迎更多放鬆消息惟未是時候看好　4隻內房在行業中秤先

美銀證券發表報告表示，有報道指內地當局可能放寬商品房預售款監管，地方政府可按現狀的對比，計算建設成本和返還剩餘流動性以確保項目能夠交付，該行認為在內房在1月及農曆春節銷售疲弱的背景下，料上述放鬆消息不會解決目前情況，但該行料未來或有更多行業的放鬆消息，料有助內房股的股價持續回升。該行認為，目前仍未是時候對受壓的內房股看法轉正面，因合約銷售或進一步受壓、第二是部份企業流動性問題太大，料上述放鬆消息難以解決。

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美銀證券料不少發展商3月仍會面臨困難，相信關鍵是如何令到內地買家信心回復。該行在內房股首選是旭輝(00884)和新城發展(01030) 、萬科(02202)、中國海外宏洋(00081)，該行上調旭輝目標價由5.4元升至6.1元、升新城發展目標價由6.4元升至6.9元，並上調對中國海外宏洋目標價由5.2元升至6.2元，均予「買入」評級。

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