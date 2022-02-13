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【美股焦點】微軟為保收購動視暴雪順利獲批　承諾不強制開發商使用其支付系統

股樓投資 16:25 2022/02/13

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微軟本周公開宣多項關於對營運商的承諾，向外界展現更加友好態度，從而確保其687億美元動視暴雪收購計劃能順利獲批。

【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊


微軟總裁兼副董事長Brad Smith表示，微軟不會使用來自應用商店的非公開信息與其他開發者的產品競爭。該公司指將允許所有遵守標準的開發者使用其應用商店，採用前後一致的應用商店營銷規定，不會偏向微軟及其合作夥伴的應用。

Smith還表示，微軟不會強迫開發者使用微軟的應用內支付系統。微軟去年9月發布Windows11，該系統的應用商店已經不再要求使用自家支付系統的開發者向微軟支付佣金。不過這一條款和其他一些條款最初不會適用於Xbox應用商店，微軟稱將逐步把這些規則應用於Xbox。另外，微軟還表示，即使在合同到期後，仍將繼續為Sony PS遊戲機開發《使命召喚》系列遊戲。

【美股焦點】貝萊德公布最新美股持倉　10大持倉大部分為明星科技股

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撰文 : 周兆邦

微軟（Microsoft，美：MSFT） 美股

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