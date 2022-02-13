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【美股焦點】德銀指大型科技股擁超高估值不合理　點名兩股估值最為昂貴

股樓投資 16:25 2022/02/13

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德銀發表報告表示，蘋果公司(AAPL)、特斯拉公司(TSLA)和亞馬遜公司(AMZN)等大型科技股公司一直擁超高估值，但認為情況今年不會持續下去。該行表示，這些超高市值的成長型科技公司收益增速並不如其他公司高，但估值卻較普500指數中股份估值溢價60%。該行模型顯示，根據這些公司的盈利增長、槓桿率和派息率，溢價的合理範圍應該在40%左右。

【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

該行指據相關數據顯示，目前，特斯拉的預測市盈率為86倍，英偉達(NVDA)的預測市盈率為48倍，兩間公司是美國主流科技公司中估值最為昂貴的。該行預計，這些超高的估值終將因相對其他公司更快的收益增速或整體股價的表現不佳而下降。該行料今年科技股的平均盈利增長並不會明顯超越市場其他板塊。

【美股焦點】貝萊德公布最新美股持倉　10大持倉大部分為明星科技股

【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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撰文 : 周兆邦

蘋果（Apple，美：AAPL） 美股

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