【美股焦點】貝萊德公布最新美股持倉　10大持倉大部分為明星科技股

投資機構貝萊德公布其最新的美股持倉數據，根據13F報告披露，貝萊德截至2021年底在美股的持倉市值達到3.928萬億美元，較去年三季度的3.5萬億明顯提升。貝萊德前十大重倉股中以科技股為主，蘋果(AAPL)、微軟(MSFT)佔據前兩位，持倉市值接近，分別為1810億、1745億美元。

【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

貝萊德10大持倉：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

根據披露數據，貝萊德在去年第四季減持規模較大的個股包括PayPal(PYPL)、迪士尼(DIS)、摩根大通(JPM)，同時對富國銀行(WFC)、美國銀行(BAC)、$雪佛龍(CVX)等價值股小幅減持。增持方面，貝萊德小幅提升微軟(MSFT)、英偉達(NVDA)、特斯拉(TSLA)、高通(QCOM)、博通(AVGO)等科技股持倉。新建倉方面，四季度貝萊德買入了IPO之後經歷爆炒的美國新能源汽車股Rivian Automotive(RIVN)、Gitlab(GTLB)，以及巴菲特投資的巴西數字銀行Nu Holdings(NU)等。

中資股方面，貝萊德增持阿里巴巴(BABA)幅度達116%，京東(JD)被減持71%。造車新勢力三家貝萊德均有持倉，蔚來(NIO)、理想汽車(LI)獲得小幅增持，小鵬汽車(XPEV)被小幅減持。同時，貝萊德亦小幅增持富途控股(FUTU)。

【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機