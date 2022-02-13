  • 18°C
香港時間 : 2022213日 (日) 16:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】貝萊德公布最新美股持倉　10大持倉大部分為明星科技股

股樓投資 16:09 2022/02/13

分享：

投資機構貝萊德公布其最新的美股持倉數據，根據13F報告披露，貝萊德截至2021年底在美股的持倉市值達到3.928萬億美元，較去年三季度的3.5萬億明顯提升。貝萊德前十大重倉股中以科技股為主，蘋果(AAPL)、微軟(MSFT)佔據前兩位，持倉市值接近，分別為1810億、1745億美元。

【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

貝萊德10大持倉：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

根據披露數據，貝萊德在去年第四季減持規模較大的個股包括PayPal(PYPL)、迪士尼(DIS)、摩根大通(JPM)，同時對富國銀行(WFC)、美國銀行(BAC)、$雪佛龍(CVX)等價值股小幅減持。增持方面，貝萊德小幅提升微軟(MSFT)、英偉達(NVDA)、特斯拉(TSLA)、高通(QCOM)、博通(AVGO)等科技股持倉。新建倉方面，四季度貝萊德買入了IPO之後經歷爆炒的美國新能源汽車股Rivian Automotive(RIVN)、Gitlab(GTLB)，以及巴菲特投資的巴西數字銀行Nu Holdings(NU)等。

中資股方面，貝萊德增持阿里巴巴(BABA)幅度達116%，京東(JD)被減持71%。造車新勢力三家貝萊德均有持倉，蔚來(NIO)、理想汽車(LI)獲得小幅增持，小鵬汽車(XPEV)被小幅減持。同時，貝萊德亦小幅增持富途控股(FUTU)。

【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 周兆邦

貝萊德（BlackRock，美：BLK） 港股

上一篇文章

【美股焦點】德銀指大型科技股擁超高估值不合理　點名兩股估值最為昂貴

下一篇文章

【大行點睇】大摩指內地煤價今年已累漲逾兩成　估計中央或進行價格干預
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居家抗疫】HOME+快速抗原檢測試劑盒 優惠價$338足夠5人使用
【居家抗疫】HOME+快速抗原檢測試劑盒 優惠價$338足夠5人使用
【有相睇】上車客睇中殘裝荃灣中心　火力全開鋤價至深夜　業主投降減價至409.8萬賣
【有相睇】上車客睇中殘裝荃灣中心　火力全開鋤價至深夜　業主投降減價至409.8萬賣
【MPF】駿隆: 強積金1月表現欠佳 人均虧損7,544港元 專家教你揀基金大法
【MPF】駿隆: 強積金1月表現欠佳 人均虧損7,544港元 專家教你揀基金大法
【有相睇】減價賣樓吸客　慘遭上車客還價　荃灣兩房減完再減　463萬低市價沽
【有相睇】減價賣樓吸客　慘遭上車客還價　荃灣兩房減完再減　463萬低市價沽
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
政府請兼職助理時薪$120 支援檢測中心工作 你又肯唔肯？
【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股
【2022年部署】瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款