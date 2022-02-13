【大行點睇】大摩指內地煤價今年已累漲逾兩成　估計中央或進行價格干預

摩根士丹利發表報告指，國家發改委、國家能源局於2月9日聯合召開會議，安排部署持續做好穩定煤炭市場價格工作，並重申煤炭大型企業執行合同的必要性。目前全國統調電廠存煤仍保持在1.65億噸以上，較去年同期增加超4,000萬噸。

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該行認為，考慮到煤炭價格在今年累漲逾20%，內地政府可能會採取增加供應和控制價格的綜合措施，以將煤炭價格從目前的高位下降。據其渠道調查顯示，港口和礦場的價格分別被限定在每噸900元和700元人民幣。報告提到，中國主要煤炭地區的礦商都有調查小組來監測煤炭價格交易。根據煤炭大型企業的反應，它們被政府要求以低於市場價格出售。

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