【A股焦點】寧德時代全周累跌近兩成　主要鋰產國智利或將鋰礦國有化

內地鋰電池製造商龍頭寧德時代（深：300750）本周累計下跌17.3%。日前智利制憲議會初步通過一項提案，該提案由議會環境委員會提交並通過，旨在促進銅礦、鋰礦和其他戰略資產的國有化。早前，阿根廷、玻利維亞及智利擬就建立一個類似於「石油輸出國組織」的鋰生產國組織進行討論。於智利等主要鋰產國收緊政策下，內地鋰電企業包括比亞迪(01211)及寧德時代於海外買鋰或受阻。

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外鋰資源大國正收緊鋰礦開發政策，寧德時代等鋰電龍頭企業紛紛將目光瞄向內地鋰資源。國家工信部裝備工業一司副司長郭守剛上月表示，將提升新能源汽車行業關鍵資源保障能力，加強與青海、四川、江西等省市溝通，協調推動加快國內鋰資源開發。而自去年以來，贛鋒鋰業(01772)、寧德時代、國軒高科(深：002074)、比亞迪等電池企業也相繼在國內佈局鋰礦項目，直接參與到鋰礦資源的開發。

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