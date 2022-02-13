【異動股】正榮地產周五暴跌近70%　傳實控人部分持股被強制平倉

正榮地產(06158)周五（13日）股價下瀉66.4%收1.23元，盤中曾低見0.68元一度下挫81.4%，而正榮服務(06958)股價亦挫57.7%。據《澎湃新聞》報道，正榮地產實際控制人歐宗榮的部分持股被強制平倉。報道引述港交所資料顯示，目前歐宗榮擁有正榮地產54.71%的股權以及正榮服務63.26%的股權。

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正榮地產早前回應稱或有機構惡意做空再買入，正進一步了解股價下跌原因。對於傳聞公司將不再按早前計劃在今年3月贖回2億美元永續債，且公司境外債將重組，正榮地產早前回應稱公司將按原計劃贖回2億美元永續債，相關傳聞不實。

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