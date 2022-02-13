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【美國加息】儲局官員紛為「雙倍加息」預期降溫

股市 08:49 2022/02/13

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【美國加息】儲局官員紛為「雙倍加息」預期降溫

在美國公布通脹數據繼續創40年最勁後，聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（Jim Bullard）隨即認為或要加大加息規模，引致美股大跌，不過，其他幾位儲局官員並不認同他的說法，或反映市場誤認為布拉德的說法是儲局的主流意見。

阿特蘭大儲行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）在通脹數據後表示，他的看法無變，預計全年加息3至4次，估計由0.25厘的幅度開始加息。

【儲局官員】博斯蒂克料今年加息3至4次　須看經濟如何反應

布拉德上周四表示，預計7月時已累計加息1厘，包括首次加幅達0.5厘，以一般每次加息0.25厘計，被視為「雙倍加息」。

其後里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）指出，雖然有加息0.5厘的時候，但不是現在。

三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）亦表示，加息0.5厘並非是他的選擇。

儲局官員雖然已預期會有更高的通脹數字，但1月的7.5%比預期並不是差很多，然而，預期年中之時，通脹才會得到改善，若通脹數字繼續升，加息及縮表作用有限時，儲局官員才會想加快收緊步伐。距離3月美國議息會議，仍有1份通脹報告，要留意情況會否發生變化，主要官員會否維持謹慎的收緊預測。

【美國加息】環球大行上調加息預測　德意志銀行：經濟要「軟著陸」非易事

美國30年期債息觸及2.354厘 逾一年高

記者：譚志偉

美股 加息 經濟 縮表 通脹

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