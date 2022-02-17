【在家工作】混合工作模式　管理層需考慮員工的個別情況

疫情持續考驗各行各業，員工在過去兩年展現強大的韌性，在遙距環境下繼續高效工作。然而，在家工作模式更突顯管理層需要考慮每名員工的個別情況，理解不同員工對單一政策的感受可能南轅北轍，方可塑造適合各人的共融工作環境。

例如，部份已為人父母的員工可能喜歡在家工作的彈性，但其他員工可能感到難以集中精神。另一方面，部份年青專業人士可能享受在家工作的自主感覺，但有部份亦可能因此感到與同事和上司之間欠缺交流。

海德思哲 Leadership Monitor 2.0 訪問了亞太區182名企業領袖，發現提升生產力，以及促進員工福祉同時是管理層的首要考慮。此外，管理層日漸認知到，共融的領導不單講求彈性的工作政策，更需重視同理心。



以使命感重塑職場文化

在同理心受重視之際，疫情卻加深管理層在維持業績的壓力。正如 Adobe 亞太區總裁 Simon Tate 在海德思哲的訪問指出，同理心及人性化的管理將在疫情後繼續存在，值得我們慶幸。

工作安排的轉變亦推動企業採取更具包容性的政策。時至今日，管理層更能理解員工各自面對的不同情況和挑戰，亦重視開放的溝通，以及與團隊建立更緊密的關係。

隨着混合工作模式成為全球職場慣例，企業得以重新塑造不同的職場文化。72%受訪的亞太區領袖表示他們的領導風格和企業文化變得更為共融，較以往出現「重大」和「很多」的轉變。他們亦認同企業成功的關鍵在於員工，人才是企業最大的資產。不論員工身在何處，管理層均需要全力支援員工工作。此外，我們亦發現致力於共同目標的員工更熱衷於工作，使他們感到工作的意義。

維繫辦公室外的共融文化

建立共融的工作環境需要企業上下的持續參與，難以在一夜之間建立。我們在 Leadership Monitor 2.0 與領袖的訪談中亦發現，企業現已重新設計其員工福利，以配合員工的不同需要。理解員工各自的個別情況和人性化的管理可提升員工對企業的歸屬感，以及員工之間的協作，尤其是現今遙距工作模式已成為新常態。企業需要確保企業文化、價值等無形元素繼續存在於混合工作的團隊，為員工所感受。

長遠而言，著力與員工深度對話，了解員工需要的企業管理層更能促進團隊內的共融，維持員工的士氣。儘管混合工作模式需要管理層仔細的規劃和實際的行動，然而感到受重視的員工更能保持對工作的熱誠，為企業作出貢獻。

正確的思維模式是共融領導的關鍵

儘管市面上具備不少衡量員工參與度和滿意度的工具，然而這歸根於正確的思維模式。成功培育共融的管理層和文化的企業脫穎而出。

重視員工的管理層，能夠更全面考慮不同的觀點。相較運用權力領導企業，懂得運用影響力的管理層更能塑造共融的工作環境，從而建立員工對企業的歸屬感。管理層若能在團隊間建立歸屬感，他們更能將員工團結於同一理念下努力工作。

維持員工的情感連繫亦是塑造共融工作環境的關鍵。企業領袖若能充份發揮多元團隊的力量，並創造協作機會，建立和推行新計劃將更得心應手。

疫情已大幅改變我們的工作模式，而混合工作已成為「新常態」。隨着社會重新思考工作的定義，成功的企業需要更共融、更具同理心的管理層，促進與員工的雙向溝通，並以共同目標引領團隊。共融的企業文化包含多個元素，需要各階層員工的參與，然而這需要管理層踏出第一步，以共融的思維領導企業。