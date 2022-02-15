【數碼轉型】企業面對威脅多　風險管理成當務之急

新冠疫情下，愈來愈多企業開始探索數碼轉型的可能。有調查發現逾8成的企業都視數碼轉型為業務成功的關鍵，其中過半(55%)表明會加大資金投放。

混合型的工作模式雖然可帶來不少機遇，不過，遙距營商一樣存在風險，網路世界危機四伏，從網路攻擊至私隱保障，挑戰重重，早前更有香港公司於未有授權的情況下被竊看客戶資料。礙於資金和科技系統，中小企轉型時都無所適從，首當其衝。



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網絡保安是投資 不是開支

黑客近年把握企業在家或遙距工作的安排，更頻繁地發起網絡攻擊。企業除了欠備保安防禦系統外，大多員工的保安意識不足，容易陷入釣魚攻擊、詐騙電郵、偽冒公共 Wi-Fi、偽冒網站以及惡意程式等陷阱，讓黑客有機可乘。另一個企業容易疏忽的地方是在採用新電子科技時，未有充分做足防禦措施和處理顧客資料的程序是否恰當。企業花了錢但最後得不償失。

其次是數據私穩的相關法律責任。雲端是推動數碼轉型的一大趨勢，在企業紛紛將數據過渡到雲端環境的時候，難免會增加顧客、員工以及合作方資料被盜的風險。 一旦發生數據洩漏等問題，不單會令信譽受重創，更可能會因違反數據保護條例而惹上官司。



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企業應把網絡保安措施視為投資，而非負擔。為了防範未然，企業需檢視風險管理策略及設立應變機制，雙管齊下。提高員工的風險意識是網絡安全的基本步，並著手制定受網絡攻擊時的應對方案。但大多中小企始終資源有限，未必有合適的機制和有能力提供員工培訓。如果有實際需要，企業更應該尋求培訓資源及管理風險的專業諮詢，並且投保合適保險以保障自己。