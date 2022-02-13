北馬其頓總統做保鑣 送11歲唐氏綜合症被欺凌女童返學

北馬其頓一名11歲患有唐氏綜合症的女童遭到欺凌，事件引起社會關注。北馬其頓總統聽聞女童遭欺凌後，親自到訪女童家中並護送女童上學。北馬其頓總統更強調，任何危害兒童權利的行為都不可接受。

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外媒報道，該名女童Embla Ademi就讀北馬其頓西部城市Gostivar的一間學校。但Embla因患有唐氏綜合症也飽受白眼，遭到同學欺凌。

有部分家長聲稱Embla有攻擊性，不滿子女要與她一起上課。當地特殊兒童中心的看護人員研究Embla的個案後，得出Embla並沒有攻擊他人的傾向。

Embla父母堅持讓女兒有正常的校園生活，校方安排Embla重返課室上課。但有一群家長抗議整合計劃並抵制課程，導致Embla自2月1日以來一直獨自坐在課室上堂。

北馬其頓總統Stevo Pendarovski得悉Embla的遭遇後，本周特意拜訪Embla的寓所與其父母交談，又親自護送Embla到學校。

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Stevo Pendarovski強調社會所有人都有平等地位，他陪同Embla返回學校是為證明包容是社會的基本原則。

總統辦公室也發表聲明說，指總統強調人們任何方式危害兒童權利都不可接受，尤其是針對非典型發育兒童的行為。

聲明指出這些兒童不但應享有應得權利，也應該在課室和校園感到平等和受到人們歡迎，民眾需保持同理心來履行這項社會義務。

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責任編輯：鄭錦玲