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紐約市政府近4000職員恐失業 未在限期前接種疫苗

環球社會熱點 17:41 2022/02/12

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紐約市政府強制政府職員接種新冠疫苗，周五（11日）為他們接種首劑疫苗的最後限制。紐約市絕大部分政府僱員已接種首劑疫苗，餘下近4,000名未在限期前打針的職員料面臨失業。

世衛譚德塞：全球7成人打疫苗 疫情最危急階段可結束 【下一頁】

紐約市政府要求所有僱員在周五前必須接種首劑新冠疫苗。根據市政府數據，紐約市40萬政府僱員當中，有近4,000職員仍未接種首劑疫苗。

其中3,000人是自去年11月接種疫苗限期後一直放無薪假的職員，其餘1,000人則是一直未能出示疫苗接種證明的職員。

紐約市約95%的勞動力已至少接種1劑疫苗，較前任市長白思豪（Bill de Blasio）宣布強制接種時84%的首劑接種率。

【輝瑞疫苗】美5歲以下幼童未打得 美FDA押後審批 【下一頁】

紐約市長亞當斯（Eric Adams）強調政府不是要解僱政府職員，政府是表明他們必須接種疫苗才能得到這份工作。他明言如果員工不遵守規定拒絕打針，等同自行決定辭職。

亞當斯強調十分希望政府職員留下來，特別是疫情期間為城市付出很多的消防員、警察和老師，但指他們必須遵守要求。

亞當斯也表示很希望能盡早解除口罩令等防疫措施，但他認為必須謹慎應對疫情。他承認要長期佩戴口罩難免會感到不適，但希望民眾能暫時忍耐，才能盡早擺脫疫情及避免再次封城。

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責任編輯：鄭錦玲

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