【Apple 新品】Apple 3 月發布會　入門版 MacBook Pro 傳用 M2 處理器

有傳今年 3 月 Apple （蘋果） 將舉行產品發布會，近日不同的消息亦陸續傳出，據外媒最新傳聞指，Apple 有意推出利用 M2 處理器的 Macbook Pro，不過有意見就指，此舉會令高端路線的 MacBook Pro 與 MacBook Air更難分野。

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由於MacBook Pro 14 和 MacBook Pro 16 於 2021 才出過新版，所以市場估計今次Apple 會推出入門版的 MacBook 產品。據外媒《Cnet》指，傳統上 Apple 4 月左右的發布會是推出入門級產品，所以新版的MacBook Air 或 MacBook Pro 13 可能會出現。

《Cnet》亦引述 《9to5Mac》作者 Mark Gurman 指，2022 年的第一款 MacBook Pro 型號可能是 14 吋屏幕及配備低端 M2 芯片，但刪除了其他型號的 ProMotion 和 mini LED 屏幕，儲存選項亦會較少。

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M2算是作為Apple第一代入門處理器M1 升級版。外國網站如 AppleTrack 等都表示，利用該處理器或會令針對專業應用的 MacBook Pro 定位尷尬，不過Cnet則認為。如果傳聞中的 M2 芯片規格介乎於 M1 和 M1 Max 之間，如 8 核，支援 32GB RAM、14 個 GPU 核及沒有 ProRes 加速器，可為較低要求的內容創作者而設，因他們以處理照片為主，較少應付影片編輯，亦可為較輕盈的 MacBook Air 留市場空間。

責任編輯：彭振濠

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