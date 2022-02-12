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【冬奧經濟】中國滑雪產業熱潮漸起　哪間內房坐擁全球最大滑雪場？

股市 16:31 2022/02/12

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中國滑雪產業熱潮漸起　哪間內房坐擁全球最大滑雪場？

內地冬奧引發冰雪潮流，再加上各國疫情防控措施影響，「冰雪遊」成為今年內地農曆新年假期的熱門選擇。據攜程 （09961） 的數據顯示，在農曆新年長假期間，如北京、哈爾濱、長春等城市均在十大熱門之列。

除前往較北的省份或城市參加「冰雪遊」外，室內滑雪亦正成為消費潮流。據華經產業研究院數據顯示，截至2020年中國已經投入運營的室內滑雪場數量達36間。當中，若以雪區面積計算，位列全球前三大的滑雪場均來自融創中國 （01918） ，分別是位於哈爾濱、廣州以及成都的融創雪世界，雪區面積分別為6.5萬、5.57萬以及5.5萬平方米。

融創擬分拆室內滑雪場業務，最快明年在港上市【下一頁】

據融創中國2021年中期報告顯示，旗下冰雪業務發展迅速，影響力持續上升。而冰雪業務所屬的融創文旅業務收入在去年上半年達26.1億元人民幣，按年增長約166.3%，管理利潤約4.4億元人民幣，客流量達7201萬人次，按年增加102.9%。

除融創外，據內媒報道指，萬科 （02202） 旗下位於吉林的松花湖度假區在農曆新年期間錄得營業收入2833萬元人民幣，按年同比增長126%。

一文睇清各國冬奧官方服裝品牌　邊個國家著Uniqlo、Lululemon？【下一頁】

攜程早前發表報告指，截至2月5日，農曆新年期間滑雪主題酒店預訂量按年增加54%，冰雪、滑雪景區門票訂單按年增長近40%，而以東北三省為目的地的機票預訂按年增長超過5成。

相關文章：【中國經濟】發改委：今年中國消費將保持恢復性增長態勢　冬奧有助推動冰雪旅遊發展

【大行報告】瑞信：Nike等國際體育品牌內地銷情強勢反彈　料安踏成冬奧最大贏家

記者：梁安琪

港股 經濟 機票 分拆 疫情 融創中國（01918） 滑雪 農曆新年 哈爾濱 酒店

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