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【美股消息】聯儲局官員鷹派評論推動美元反彈 國際金價料下探1,800美元關口

股樓投資 19:30 2022/02/12

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周五（11日），國際金價下滑，因美國通脹數據強於預期，以及聯儲局官員的鷹派評論使下個月大幅加息的可能性增加，推動美元指數反彈。金價後市料重新下探1,800美元關口。

現貨黃金下跌0.13%至1824.49美元；COMEX期金主力合約下跌0.68%至1,824.9美元；美元指數上漲0.28%至95.946，盤中創六個交易日新高至96.038。

【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

美國1月整體消費者物價指數與核心消費者物價指數強勁上漲，同比均創下近40年新高，這加劇了金融市場對聯儲局3月大幅加息50個基點的臆測。

聖路易斯聯儲主席布拉德（James Bullard）表示，他現在希望在未來3次聯儲局政策會議上升息一個百分點。利率期貨顯示，在布拉德講話後，聯儲局3月加息50個基點的可能性從周三（10日）晚些時候的30%升至62%。

【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

俄羅斯和烏克蘭表示，他們與法國和德國官員舉行了一天的會談，旨在結束烏克蘭東部長達8年的分裂主義衝突，但未能取得任何突破。英國方面表示，西方國家與俄羅斯對峙的「最危險時刻」似乎迫在眉睫。

 

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編輯：袁曉萱

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