【內地股市】單月統計高點 中國1月人民幣貸款增近四萬億元

本報北京2月11日中國人民銀行發布的數據顯示：今年1月份，中國人民幣貸款增加3.98萬億元，為單月統計高點，同比多增3,944億元。截至1月尾，中國本外幣貸款餘額202.59萬億元，同比增長11.2%，人民幣貸款餘額196.65萬億元，同比增長11.5%。

分部門看，1月份住戶貸款增加8,430億元，其中，短期貸款增加1,006億元，中長期貸款增加7,424億元；企業單位貸款增加3.36萬億元，其中，短期貸款增加1.01萬億元，中長期貸款增加2.1萬億元，票據融資增加1,788億元；非銀行業金融機構貸款減少1,417億元。

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在存款方面，1月份人民幣存款增加3.83萬億元，同比多增2,627億元。其中，住戶存款增加5.41萬億元，非金融企業存款減少1.4萬億元，財政性存款增加5,849億元，非銀行業金融機構存款減少1,836億元。截至1月末，本外幣存款餘額242.6萬億元，同比增長9.2%，人民幣存款餘額236.07萬億元，同比增長9.2%。

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據初步統計，今年1月，中國社會融資規模增量為6.17萬億元，比上年同期多9842億元，其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加4.2萬億元，為單月統計高點，同比多增3,806億元。截至1月尾，社會融資規模存量為320.05萬億元，同比增長10.5%，其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為195.71萬億元，同比增長11.6%。

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編輯：袁曉萱