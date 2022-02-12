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【美股消息】AMD宣布賽靈思收購案 將於2月14日左右完成

股樓投資 18:30 2022/02/12

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AMD公司宣布已獲得了有關收購賽靈思的所有必要批准，包括所有必要的政府許可，這筆交易預計將在2月14日左右完成。

據報道，2020年10月27日，AMD宣布斥資350億美元收購賽靈思。合併後，AMD將擁有賽靈思74%的股份，賽靈思的現任CEO兼總裁Victor Peng將加入AMD擔任總裁，負責賽靈思的業務和戰略發展規劃。

 

【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

這項交易讓這兩家產業領導企業能發揮產品組合和客戶互補效益，結合 CPU、GPU、FPGA、適應性 SoC 和深厚的軟體專業知識，以在雲端、邊際和智慧終端設備的平台上共創領先的計算平台。

國家市場監管總局反壟斷局發布公告，稱通過審查，決定附加限制性條件批准此案。

【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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編輯：袁曉萱

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