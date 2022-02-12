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【美國通脹】通脹飆升擔憂加劇 美國2月消費者信心創10年來新低

股樓投資 18:00 2022/02/12

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對通貨膨脹的擔憂加劇導致消費者對個人財務狀況的看法惡化，美國消費者信心在2月初進一步下降，創下10年來的新低。

周五（11日）公布的數據顯示，密歇根大學調查的消費者信心指數從1月份的67.2降至61.7，為2011年10月以來的最低水平。該數字遠低於經濟學家預計的67。

反映消費者對當前狀況看法的指標降至68.5，為2011年以來的最低值。對未來預期的指標降至57.4，也是10多年來的最低值。

消費者預計未來1年的通貨膨脹率為5%，高於上個月的4.9%，是2008年以來的最高值。他們預計未來5到10年的價格將以3.1%的年增長率上升，與1個月前持平。

周四（10日）的一份報告顯示，美國的消費者價格指數（CPI）在1月份同比上升了7.5%，這是自1982年以來的最快增速，因為食品、住房和電力的成本躍升。

因此，26%的受訪者預計，他們的財務前景將惡化，這是自1980年以來的最高比例，表明更快的通貨膨脹正在對家庭資產造成損害。

【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

這也反映出人們對總統拜登的議程有更多的負面看法。報告顯示，雖然共和黨支持者有更多的負面看法，但民主黨支持者和政治獨立人士也愈來愈悲觀。 51%的受訪者提到政府經濟政策不佳，這是2014年以來的最高比例。

根據報告，近三分之二的消費者預計，未來5年的財務狀況不佳，這是10年來消費者信心最弱的一次。

該報告表明，最近股市的波動也在影響人們的情緒。本月到目前為止，收入至少在10萬美元以上的美國人的信心全部下降。

盡管如此，美國人還是受益於有彈性的勞動力市場。美國雇主在1月份意外地增加了近50萬個工作崗位。同時，隨着病例數的減少，全國各州已經開始取消口罩禁令，為恢復正常狀態提供了一些希望。

【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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編輯：袁曉萱

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