【深港通關】香港返深人員連日大增 深圳口岸緊急提醒旅客預約通關

近日，香港疫情發展急速，與香港「一河之隔」的深圳也積極行動。除了全力保障供港鮮活產品通關，針對深圳灣口岸入境人員連日大幅增加，深圳口岸也發出提醒。

2月9日，深圳市人民政府口岸辦公室發布通知稱，近期深圳灣口岸入境人員連日大幅增加，預約健康驛站持續滿員，隔離酒店高位運行，接轉資源能力嚴重超限，出現部分未預約旅客滯留現場情況。避免影響已取得健康驛站預約的正常旅客出行，造成口岸聚集擁堵，增加疫情傳播風險及其他人身安全風險，為共同維護口岸安全、有序、高效、暢通的良好通關環境。特此提醒廣大入境旅客：務必自覺遵守健康驛站預約規則，做好個人防護和健康管理。

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自疫情出現以來，深圳灣口岸是目前深港間唯一開放旅檢業務的陸路口岸，成為深港間人流往來的「大動脈」。據香港入境處官網數據，2月10日，由香港經深圳灣口岸出境香港（入境深圳）的人數為1473人，2月9日為2141人，2月8日達到2170人。2月6日和7日的人數在1500人左右。從入境數據可以看出，今年1月底單日由香港入境深圳的人數大多在1000人以下，2月開始出現連日上升趨勢。

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根據中央有關決策部署，深圳市人民政府口岸辦公室近日將會同國家衛健委、國家疾控局在深圳召開第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會，與香港特別行政區政府和廣東省人民政府、深圳市人民政府有關負責人以及內地有關防疫專家一起，共同研究制定和實施支持香港防控疫情、保障對港物資供應、保持香港社會大局穩定的政策措施。

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編輯：袁曉萱