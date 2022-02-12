美媒指拜登引述美國情報 俄羅斯最快16日攻烏克蘭

美國總統拜登因應俄羅斯與烏克蘭局勢升溫，早前已呼籲身處烏克蘭的美國國民應立即撤離。美媒引述消息指，拜登與西方盟友開會商議俄烏危機時透露，俄羅斯最快可能於本月16日開戰攻打烏克蘭。

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美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）曾表示，俄羅斯可能在本月20日前全面入侵烏克蘭。但美媒Politico指拜登（Joe Biden）引述美國情報，判斷俄方或會早於16日攻烏克蘭。

據悉，拜登周五（11日）與西方盟國領袖舉行長約1小時的電話會議，期間提出俄羅斯最快本月16日攻打烏克蘭的日期。

Politico又引述多名美方官員指，俄羅斯在正式開戰前可能會出現一連串導彈襲擊和網絡攻擊。正如沙利文提到，俄方對烏克蘭作出的攻擊都會由空襲和導彈襲擊率先展開。

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但Politico指歐洲各國對俄方16日開戰的消息仍存疑。英方稱對這項情報有不一樣的解釋。而該媒體引述兩名歐盟外交官員指他們認為戰鬥代價高昂，再加上烏克蘭勢必竭盡全力與俄對戰，相信普京不會犯下錯誤於此刻開戰。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）譴責有關俄方16日揮軍攻打烏克蘭的說法空洞且毫無根據，更會令現已緊張的局勢升級。他強調俄羅斯對任何人都並無構成威脅，警告如果企圖以武力解決烏克蘭衝突將產生極其嚴重的後果。