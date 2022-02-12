  • 21°C
香港時間 : 2022212日 (六) 15:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【太空大計】SpaceX 星際飛船　預計今年進入軌道

科技 14:30 2022/02/12

分享：

盡管早前有 40 顆Starlink 衛星因地磁風暴（geomagnetic storm）而被摧毀，但不阻Elon Musk（馬斯克）的太空大計，他日前在記者會表示，對新的 SpaceX 星際飛船( Starship）非常有信心，預計可在今年首次進入地球軌道，儘管還有許多技術和監管障礙有待克服。

【SpaceX】受地磁風暴影響 40顆Starlink衛星將被摧毀

SpaceX 創辦人兼行政總裁Elon Musk在其位於德克薩斯州Boca Chica 的星際基地向記者及支持者發表講話，Elon Musk 承認，SpaceX 為其火箭開發猛禽 2號（Raptor 2）發動機時遇到了困難，該發動機可重複使用的下一代發射助推器，旨在將星際飛船飛船送入軌道，他表示推進器有室內高溫而熔化的問題。


【Starlink】湯加海底光纖電纜受損　Starlink助修復網路

不過，Elon Musk表示，已非常接近解決這個問題，並預計到下個月將每週生產大約 7  到 8 台發動機，並在年底前每月生產一艘新的星際飛船和一個助推器，並對今年將（與星際飛船）進入軌道充滿信心。

9 個月前， SpaceX 首次成功讓星際飛船原型火箭試發射及著陸。而在前 4 次著陸嘗試時最後都以爆炸告終。

責任編輯：彭振濠

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【衛星網絡】SpaceX、亞馬遜遇對手　波音發展衛星網絡計劃獲批
2021/11/05
【衛星網絡】SpaceX、亞馬遜遇對手　波音發展衛星網絡計劃獲批
【SpaceX】天文學家投訴Starlink衛星軌跡　影響太空觀察
2022/01/19
【SpaceX】天文學家投訴Starlink衛星軌跡　影響太空觀察
【航天科技】SpaceX加快火箭發射頻率　擬一周發射一次
2022/01/28
【航天科技】SpaceX加快火箭發射頻率　擬一周發射一次
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！
2022/02/03
【衛星網絡】SpaceX推Starlink Premium服務　收費貴5倍！

你可能感興趣

【衛星網絡】SpaceX、亞馬遜遇對手　波音發展衛星網絡計劃獲批
12:30 2021/11/05
【衛星網絡】SpaceX、亞馬遜遇對手　波音發展衛星網絡計劃獲批
【SpaceX】天文學家投訴Starlink衛星軌跡　影響太空觀察
12:07 2022/01/19
【SpaceX】天文學家投訴Starlink衛星軌跡　影響太空觀察
【航天科技】SpaceX加快火箭發射頻率　擬一周發射一次
10:56 2022/01/28
【航天科技】SpaceX加快火箭發射頻率　擬一周發射一次
創新科技及應用 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 太空人 德克薩斯 馬斯克 SpaceX

下一篇文章

傳思科 200 億美元收購 Splunk 拓數據管理軟件市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【YouTube更新】YouTube預告2022年界面更新　擴充創作者盈利方式、影片類型發展
【YouTube更新】YouTube預告2022年界面更新　擴充創作者盈利方式、影片類型發展
【機迷熱話】The Sims 4將推婚禮慶典擴充包　讓玩家舉行婚禮
【機迷熱話】The Sims 4將推婚禮慶典擴充包　讓玩家舉行婚禮
【NFT】陳冠希策劃NFT項目　情人節預售、下周二公開發售
【NFT】陳冠希策劃NFT項目　情人節預售、下周二公開發售
【遊戲熱話】Wordle正式搬家了！　網站轉移至紐約時報（附連結）
【遊戲熱話】Wordle正式搬家了！　網站轉移至紐約時報（附連結）
【Android更新】Android 12與7間手機品牌合作　下放Material You功能
【Android更新】Android 12與7間手機品牌合作　下放Material You功能
【Android動向】Android 13 最新測試版本　增設三大功能
【Android動向】Android 13 最新測試版本　增設三大功能
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款