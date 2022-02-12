【太空大計】SpaceX 星際飛船　預計今年進入軌道

盡管早前有 40 顆Starlink 衛星因地磁風暴（geomagnetic storm）而被摧毀，但不阻Elon Musk（馬斯克）的太空大計，他日前在記者會表示，對新的 SpaceX 星際飛船( Starship）非常有信心，預計可在今年首次進入地球軌道，儘管還有許多技術和監管障礙有待克服。

【SpaceX】受地磁風暴影響 40顆Starlink衛星將被摧毀

SpaceX 創辦人兼行政總裁Elon Musk在其位於德克薩斯州Boca Chica 的星際基地向記者及支持者發表講話，Elon Musk 承認，SpaceX 為其火箭開發猛禽 2號（Raptor 2）發動機時遇到了困難，該發動機可重複使用的下一代發射助推器，旨在將星際飛船飛船送入軌道，他表示推進器有室內高溫而熔化的問題。



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不過，Elon Musk表示，已非常接近解決這個問題，並預計到下個月將每週生產大約 7 到 8 台發動機，並在年底前每月生產一艘新的星際飛船和一個助推器，並對今年將（與星際飛船）進入軌道充滿信心。

9 個月前， SpaceX 首次成功讓星際飛船原型火箭試發射及著陸。而在前 4 次著陸嘗試時最後都以爆炸告終。

責任編輯：彭振濠

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