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【局長網誌】陳帆︰減少人流遏止病毒傳播　新一波疫情打擊客運業　載客量跌約四成

股樓投資 17:50 2022/02/12

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第五波疫情仍未受控，運輸及房屋局局長陳帆在網誌中表示，Omicron變異病毒株傳播力驚人，確診感染個案持續攀升，對疫情期間緊守崗位的前綫人員表達感謝。他另外提到，自2019年疫情爆發，跨境客運業受到了前所未有的打擊，而第五波疫情爆發後，政府收緊社交距離措施，更令本正逐漸回復的客運業界經營環境，再度受到沉重打擊。

陳帆指，往來香港與內地、澳門的跨境客運業，包括跨境巴士、跨境出租汽車和跨境渡輪，在疫情及防疫措施下，兩年來已受到壓力，而本地客運業方面，整體載客量在第五波疫情以來持續下降，直至最近已下降了約四成。

同場加映︰【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

陳帆強調，抗疫是首要任務，但亦不會忘記在防疫措施實行的同時，行業營運會受到不同程度的影響。他指出，政府會積極透過即將公布詳情的防疫抗疫基金6.0支援各受影響人士，並同時呼籲全港市民，「盡量留家，保持個人及環境衞生，減低傳播風險，協助盡快切斷傳播鏈，為香港走出疫境鋪路。」

同場加映︰【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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撰文 : 謝昕蕎

防疫措施 疫情 運輸及房屋局 陳帆

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