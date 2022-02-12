【二手樓價】不敵疫情　港島市區盤錄蝕讓　翰林峰3年半損手65萬

新春後疫情惡化，樓市向下調整，再有屋苑錄蝕讓成交。利嘉閣何詠詩表示，市場新近錄得西營盤翰林峰1座中層B室的二手成交，單位實用面積約334方呎，採一房間隔，外望享開揚景觀。單位以900萬元沽出，折合實用面積呎價約26,946元。

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據悉，原業主於2018年6月，以約965.1萬元購入上述單位，持貨不足4年，帳面蝕65.1萬元，單位貶值約6.7%。何詠詩補充，屋苑現有約70個單位放售，叫價由578萬元起。

資料顯示，翰林峰位於石塘咀皇后大道西460號，由恒地發展，2019年12月起入伙，樓齡約2年。翰林峰共有4座，提供645個單位，實用面積由174至1,258平方呎。

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