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【二手樓價】不敵疫情　港島市區盤錄蝕讓　翰林峰3年半損手65萬

股樓投資 17:17 2022/02/12

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新春後疫情惡化，樓市向下調整，再有屋苑錄蝕讓成交。利嘉閣何詠詩表示，市場新近錄得西營盤翰林峰1座中層B室的二手成交，單位實用面積約334方呎，採一房間隔，外望享開揚景觀。單位以900萬元沽出，折合實用面積呎價約26,946元。

同場加映︰【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

據悉，原業主於2018年6月，以約965.1萬元購入上述單位，持貨不足4年，帳面蝕65.1萬元，單位貶值約6.7%。何詠詩補充，屋苑現有約70個單位放售，叫價由578萬元起。

資料顯示，翰林峰位於石塘咀皇后大道西460號，由恒地發展，2019年12月起入伙，樓齡約2年。翰林峰共有4座，提供645個單位，實用面積由174至1,258平方呎。

【有相睇】指標屋苑實用兩房大劈價 業主見過年後疫情未緩和 即減8.6%吸客速沽【下一頁

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同場加映︰【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 翰林峰 西營盤

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