【第五波疫情】新界下周再增3個接種站　聶德權︰僅22%安老院舍長者已打第一針　籲市民盡早行動

公務員事務局局長聶德權在facebook發文表示，當局為盡早達至九成接種率正全力提升接種能力。他表示，新界由下星期起將增設3個接種站，粉嶺、屯門會率先啟用，稍後再到沙田，每個接種站每日可為市民接種過千劑復必泰疫苗。

聶德權指，接種疫苗數字再創單日新高，昨日（11日）有超過9萬2千人打針，私家診所接種數字亦創新高，接種了逾4萬劑疫苗。不過他指，接種能力仍有提升空間，並鼓勵更多私家醫生參與疫苗接種計劃。

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聶德權又提及，最擔心長者的疫苗接種率，目前約有6萬名長者在安老院舍居住，僅22%有打第一針；雖然醫生評估8成人均適合打針，但當中一半的家人反對。他強調，長者接種已到刻不容緩的地步，呼籲家人為長者著想，快打疫苗，而長者可到接種中心領取「即日籌」或私家診所打針。

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