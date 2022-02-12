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【二手樓價】大膽還價多次業主終低頭　珀麗灣三房累劈逾「1球」　999萬易手

股樓投資 15:32 2022/02/12

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疫情肆虐下，業主議價空間增加，準買家亦四出覓筍盤。美聯物業熊建明表示，一名首置客以999萬元購得珀麗灣海景三房套單位，成交價較原業主開價低「1球」。

熊建明表示，新近成交單位是珀麗灣1座高層B室，實用面積759平方呎，屬三房套連多用途房間隔，大廳外接露台，望青馬汀九雙橋海景，景色宜人，屬於優質單位，吸引外區買家買入自住。

同場加映︰【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

代理指，原業主開價約1,100萬元，有鑒疫情影響樓市氣氛，故下調至約1,030萬元，雙方再經過多次議價後，終以999萬元成交，累減101萬元，成交價則較原叫價低約1成，實用呎價13,162元。

翻查資料，原業主在2005年約1月以448.1萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約550.9萬元萬元，持貨17年物業升值近123%。代理指出，疫情打擊下，令業主議價空間增加，珀麗灣本月迄今暫錄約9宗成交，而上月全月則錄13宗成交，可見買家入市步伐因筍盤湧現而加快。

【有相睇】映灣園三房議價空間近5%　平過800萬可借九成按揭兼有靚裝　速吸外籍用家入市【下一頁

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同場加映︰【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 珀麗灣 美聯物業

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