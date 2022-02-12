【海外新盤】英國曼徹斯特Three60　最細一房576呎　入場價24萬英鎊起

英國向來是港人移民熱門國，除倫敦外，樓價潛力被睇好的曼徹斯特（Manchester）亦成為漸漸受投資者關注。根據Plumplot的數據指出，曼徹斯特在去年的樓價增幅7%，疫情無阻曼徹斯特發展。

Three60坐落於曼城「跑馬地」之稱的社區Crown Street，項目樓高G+51層，為圓形摩天公寓，設計時尚，最大特色是360無死角的圓形建築設計，讓每個單位都能享受開揚廣闊的景觀。項目共提供441個住宅單位，間隔由一房至三房不等。一房戶實用面積由576平方呎起，售價24餘萬英鎊起；兩房實用面積由858平方呎起，售價35餘萬英鎊起；三房實用面積由1,137平方呎起，售價51萬英鎊起。

Three60項目概念圖

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Three60鄰近鐵路站，步行約7分鐘到輕鐵站Deansgate-Castlefield Metrolink Station及北線(Northern Line)的Deansgate Station，約15分鐘到未來Manchester Piccadilly(HS2)高鐵站。此外，區內配套亦十分完善，步行15分鐘生活圈內有康樂中心、公園、電影院及超市等設備，步行約10分鐘便到達金融區Spinningfields。

如若對以上項目有興趣及想深入了解詳情，可聯絡中原地產代理安排駐英同事預約視頻看樓。

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