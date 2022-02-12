【AAPL】傳蘋果本月起為美國零售員工加薪　兼增有薪假福利

據彭博報道指，蘋果（AAPL）計劃由本月起為美國零售員工加薪，加薪幅度由2%至10%不等。據悉，有關安排是因應員工在通脹及疫情等因素下，向公司反映情況對工作條件的不滿，因而作調整。

據報是次加薪會因應地區對不同員工加薪，並非所有零售店都包含在計劃之內。此外，並非所有員工皆獲加薪，報道指，在2020年疫情爆發前已在公司工作的員工可獲加薪，讓新舊員工作更好配合。

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除加薪外，蘋果亦計劃提高員工福利，提供比以住多一倍的薪假期，即年假由每年6日增至12日。另外，蘋果亦降低員工按年資計的額外假日門檻，由原先員工工作滿5年後提供額外假日，改為3年。兼職員工亦可享受假期及長達6周的帶薪育兒假。

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