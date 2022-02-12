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【二手樓價】疫情挫樓價　玖瓏山放盤價低開仲要再減　業主8年帳蝕53萬

股樓投資 14:25 2022/02/12

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疫情嚴峻，買家入市態度轉趨審慎，業主多數軟化願減價成交，更有屋苑錄個別蝕讓個案。中原地產周家傑表示，受疫情影響，近日交投氣氛淡靜，部份買家對入市感猶豫，通常減價貨才有承接。

同場加映︰【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

周家傑指，九肚山玖瓏山剛錄本月首宗成交，單位為月瓏閣3座中層E室，單位實用面積692平方呎，2房連套房間隔，望內園景，開價約980萬元，議價後以940萬元易手，實用平均呎價13,584元。

代理指，原業主於2014年以993萬元購入單位，持貨約8年，是次沽出單位賬面蝕讓約53萬元離場。

【有相睇】映灣園三房議價空間近5%　平過800萬可借九成按揭兼有靚裝　速吸外籍用家入市【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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