睇樓一見鍾情　只因兩大原因！晉海兩房戶885萬成交

買樓自住最緊要合心意，不少人就算鎖定心水屋苑也未必尋得合適的單位入市，最近就有買家對心儀屋苑單位「一睇鍾情」，睇樓即日入市。利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳日出康城晉海5B座高層D室，單位實用面積約474平方呎，採兩房間隔，外望開揚園景。單位以885萬元成功易手，折合實用面積呎價約18,671元。

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代理指，買家一開始鎖定康城站物業，經過多番睇樓仍然未睇得上心儀單位，最終找到上述單位，認為新鴻基物業品牌有信心保證，而且樓齡較新，只睇一次就喜歡，議價後於當日即刻簽約。

據了解，原業主於2017年11月，以約777.8萬元購入上述單位，持貨約5年，現轉手帳面獲利107.2萬元或約14%。另外，屋苑現時約有150個放盤，叫價由700萬元起。

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