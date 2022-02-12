世衛譚德塞：全球7成人打疫苗 疫情最危急階段可結束

Omicron變種於全球各地傳播，但世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞指假如全球7成人接種新冠疫苗，全球新冠疫情最危急階段有望結束。而譚德塞預計今年中就可達到7成接種率。

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譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周五（11日）巡視成功研發非洲首款新冠mRNA疫苗的南非藥廠Afrigen。

他當日表示WHO預期新冠疫情的最危急階段將在今年結束，但前提是今年6月至7月左右可達到全球7成疫苗接種率。

Afrigen將於11月準備好進行人體實驗，疫苗預計2024年將獲得批准。譚德塞表示希望這款疫苗的儲存限制更少和價格更低，有助非洲地區擴大接種率。

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譚德塞更敦促非洲國家協助建立非洲藥品監管機構，削減藥物成本及協助打擊假藥或劣質藥物。

WHO非洲區域總監莫蒂（Matshidiso Moeti）表示，非洲地區正擺脫新冠疫情的大流行階段，朝著病毒長期受控的局面邁進。

但非洲目前只有11%人口接種了新冠疫苗，世衛組織非洲辦事處上周表示，非洲必須將疫苗接種率提高6倍，才能達到70%接種率的目標。

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責任編輯：鄭錦玲