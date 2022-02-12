  • 21°C
香港時間 : 2022212日 (六) 13:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世衛譚德塞：全球7成人打疫苗 疫情最危急階段可結束

環球社會熱點 13:01 2022/02/12

分享：

Omicron變種於全球各地傳播，但世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞指假如全球7成人接種新冠疫苗，全球新冠疫情最危急階段有望結束。而譚德塞預計今年中就可達到7成接種率。

【輝瑞疫苗】美5歲以下幼童未打得 美FDA押後審批 【下一頁】

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周五（11日）巡視成功研發非洲首款新冠mRNA疫苗的南非藥廠Afrigen。

他當日表示WHO預期新冠疫情的最危急階段將在今年結束，但前提是今年6月至7月左右可達到全球7成疫苗接種率。

Afrigen將於11月準備好進行人體實驗，疫苗預計2024年將獲得批准。譚德塞表示希望這款疫苗的儲存限制更少和價格更低，有助非洲地區擴大接種率。

專家反對英國提前解封 批政府未考慮後遺症隱憂 【下一頁】

譚德塞更敦促非洲國家協助建立非洲藥品監管機構，削減藥物成本及協助打擊假藥或劣質藥物。

WHO非洲區域總監莫蒂（Matshidiso Moeti）表示，非洲地區正擺脫新冠疫情的大流行階段，朝著病毒長期受控的局面邁進。

但非洲目前只有11%人口接種了新冠疫苗，世衛組織非洲辦事處上周表示，非洲必須將疫苗接種率提高6倍，才能達到70%接種率的目標。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【輝瑞疫苗】美5歲以下幼童未打得 美FDA押後審批
今日
【輝瑞疫苗】美5歲以下幼童未打得 美FDA押後審批
專家反對英國提前解封 批政府未考慮後遺症隱憂
2022/02/11
專家反對英國提前解封 批政府未考慮後遺症隱憂
加拿大貨車封橋示威影響汽車業 車企申請法院禁制令
2022/02/11
加拿大貨車封橋示威影響汽車業 車企申請法院禁制令
英國10大租金升幅最勁地區 兩港人移居熱點排頭3
2022/02/11
英國10大租金升幅最勁地區 兩港人移居熱點排頭3
【美國疫情】CDC料未來1個月增逾6萬死 下月累計逾97萬
2022/02/10
【美國疫情】CDC料未來1個月增逾6萬死 下月累計逾97萬

你可能感興趣

【輝瑞疫苗】美5歲以下幼童未打得 美FDA押後審批
今日 11:20
【輝瑞疫苗】美5歲以下幼童未打得 美FDA押後審批
專家反對英國提前解封 批政府未考慮後遺症隱憂
15:58 2022/02/11
專家反對英國提前解封 批政府未考慮後遺症隱憂
加拿大貨車封橋示威影響汽車業 車企申請法院禁制令
13:39 2022/02/11
加拿大貨車封橋示威影響汽車業 車企申請法院禁制令
疫情 傳染病 疫苗 世界衞生組織 譚德塞 南非 非洲 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月12日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英外相搞錯羅斯托夫屬烏克蘭 俄羅斯：似同聾人對話
英外相搞錯羅斯托夫屬烏克蘭 俄羅斯：似同聾人對話
【英國王室】查理斯第二次染新冠 確診前見過英女王（第二版）
【英國王室】查理斯第二次染新冠 確診前見過英女王（第二版）
拜登籲美國人即時撤離烏克蘭 憂俄烏局勢失控
拜登籲美國人即時撤離烏克蘭 憂俄烏局勢失控
新型冠狀肺炎全球疫情（02月12日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月12日 時間13:00）
【新加坡疫情】5日3度確診破萬 王乙康：或與Omicron共存
【新加坡疫情】5日3度確診破萬 王乙康：或與Omicron共存
【歐洲疫情】瑞典宣布疫情結束 兩國王室成員染疫
【歐洲疫情】瑞典宣布疫情結束 兩國王室成員染疫
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款