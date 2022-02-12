【內房危機】萬科郁亮：內房變僅有1成微利行業　自爆不再坐頭等艙

▲ 萬科郁亮：內房變僅有1成微利行業 自爆不再坐頭等艙

內地房地產行業去年迎來政策大變，萬科集團 （02202） 董事會主席郁亮認為，房地產行業已經進入「黑鐵時代」，成為只有約10%左右的微利行業，今年員工的收入會大幅下調，更指自己現時搭飛機都不會再坐「頭等艙」。

郁亮在萬科2022年年會的內部講話中指，樓市已經不再是「黃金時代」，而是「黑鐵時代」，公司的方方面面，包括組織架構、員工福利、補貼等，都要與黑鐵時代相適應，如很多環節不一定能再外判，而今年萬科員工的收入亦肯定會大幅下調。

他又強調，萬科集團現時上下必須回至戰時氣氛，節衣縮食，他更透露自己出行的時候亦以身作則，已經不會買「頭等艙」的機票：

我助理給我訂機票的時候是不會買頭等艙的，如果有時間接近的航班也會哪班便宜買哪班，能省多少錢不是最重要的，傳達的信號很重要。

郁亮分析，隨著內房政策轉變，市場分化將越來越明顯，而行業規模亦將開始萎縮，萬科也需要響應做出改變，由過往均勻、分散式的投資，轉為向市場表現更好、團隊操盤能力得到證明的地方投資。

除此以外，萬科已經取消原來的合夥人層級，所有集團合夥人全部下沉到所在單位。郁亮表示，希望能夠將整個集團的力量聚合在一起，「但如果人人都有做老大，各管一攤、各搞一套導致力量分散，那我們就無法打贏。」

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記者：梁安琪