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【夜市美食】麥當勞夜市鹽酥麥炸雞    情人節率先試

商業 12:30 2022/02/12

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台灣夜市美食必記鹽酥雞，可惜現要回味不容易，麥當勞就於 2 月 15 日元宵節起推出期限定鹽酥麥炸雞及多款夜市美食， 2 月 14 日情人節，麥當勞 App 用戶更可以優惠價10元率先試一件。

【情人節2022】冀幫補疫下生意 餐廳趁勢推情人節野餐套餐

鹽酥麥炸雞有雞鎚及雞上脾可選，除推出1件單售及2件裝超值套餐外，更有自選6件桶裝，口味自選。麥當勞更在當天推出多種不同口味食品，包括香芋風味麻糬麥旋風和香芋吉士批，麥旋風是以新地混合香芋風味糖漿，再配上煙靭麻糬和Oreo脆脆，把香芋甜點升級；而香芋吉士批就有粒粒軟糯芋頭和濃郁吉士醬，若配一杯同樣新推的蘆薈冬瓜茶，內有爽口蘆薈粒，解渴一流。而全新 Shake Shake 薯條亦配麻辣風味調味粉，滿滿的夜市口味。

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麥當勞亦推出新的「 $90 阿麥炸雞二人餐」，包括2件鹽酥麥炸雞、 2 件原味麥炸雞、6件麥樂雞、1包大薯條、 2 杯中汽水及 2 件香芋吉士批。

此外，麥當勞 App 用戶可於 2 月 14 日情人節當日以優惠價 10 元先試食鹽酥麥炸雞一件，而 2 月 15 日元宵節起，顧客憑麥當勞 App 內的優惠券即可以 39 元享用全新鹽酥麥炸雞超值套餐、48 元的鹽酥麥炸雞超值套餐配香芋吉士批、或以 9 元買香芋吉士批和 15 元買香芋風味麻糬麥旋風。

記者：彭振濠

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