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【輝瑞疫苗】美5歲以下幼童未打得 美FDA押後審批

環球社會熱點 11:20 2022/02/12

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輝瑞早前正式向美國食品及藥物管理局（FDA）申請，5歲以下幼童接種輝瑞疫苗的授權。但FDA周五（11日）宣布正等候研究有關第3針的數據，決定押後至今年4月才作決定。

專家反對英國提前解封 批政府未考慮後遺症隱憂 【下一頁】

5歲以下幼童是美國目前唯一尚未獲得疫苗接種資格的年齡組別。FDA一直考慮應否批准這個年齡組別接種兩劑新冠疫苗。如果藥廠研究數據證實這個年齡組別接種疫苗為安全有效，FDA更會考慮將授權範圍擴大到第3針。

但FDA宣布推遲授權5歲以下幼童接種輝瑞（Pfizer）疫苗的決定，希望可等候該年齡組別接種第3針的研究數據，作出更全面評估。

輝瑞和BioNTech表示，他們希望在4月初可取得接種3劑疫苗安全性及有效性的研究結果。FDA疫苗部門專家馬克斯（Peter Marks）表示，研究新個案包括部分感染Omicron變種人士，因此FDA決定推遲審批來等候這批數據。

英國查理斯第二次確診新冠肺炎 【下一頁】

《路透社》早前引述美國疾控中心（CDC）文件報道指，政府計劃最快於2月21日開始為5歲以下幼兒接種。

美媒報道指FDA原定於周五發布5歲以下幼童接種輝瑞（Pfizer）疫苗的職員審查報告。但FDA當日未有發布報告，更推遲了原定下周舉行的疫苗專家會議。

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責任編輯：鄭錦玲

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