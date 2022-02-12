【職場分歧】吸引年輕人才 管理人宜了解新常態

疫情帶來對傳統工作模式反思，有報告就指，新生代勞動力視彈性工作成為篩選工作的條件之一，亦有公司以該條款作招聘誘因， 究竟管理人與下屬間對彈性工作時的標準如何，兩者有否有一致共識，是新常態管理學課題。

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市場調查機構Leger發表報告指出，該報告走訪了加拿大在職及在學 26至40歲及13至25歲共2,607位受訪者，發現愈來愈多的嬰兒潮時代，即生於 1945 年至 1964 年的人退休離開勞動市場，新生代或未足以完全填補這些空缺，要成功招攬人才，各企業及組織就要找到留住或吸引年輕員工的誘因。

報告列出年輕人對彈性工作的期望包括：

1. 靈活安排日程

年輕人認為靈活工作時間尤關重要，79% 的受訪者表示，如果他們可以選擇自己的日程安排，他們會選擇朝 9 晚 5 以外的工作方式，當中，24% 的受訪者會選擇每週工作固定的時數，但不想有固定的時間表，21% 的人希望只要完成任務或特定目標，便不需要特定工作時數。

2. 靈活工作地點

27% 的年輕人表示，想在自己選擇的地方工作，換句話說，就是現時的遙距工作模式。報告分析，在疫情下，年輕人認知這種工作模式節省時間並可提高他們的生活質量。有 24% 的全職年輕人表示，如果他們必要每週返回辦公室 5 天，他們會辭掉工作。

3. 打破傳統組織架構

Leger報告指出，傳統的垂直管理架構，可能使年輕人卻步。有43％受訪在職人士指，他們不滿組織層級過於頭重腳輕，不夠靈活。此外，52% 的員工願意每年接受新挑戰或職責，報告強調不一定是升職，而是新的職責，使他們能夠在組織內橫向移動。

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不少管理人認為彈性工作就只是時間地點，但Leger報告就點出了彈性工作是包括架構，甚至對員工的職業生涯規劃管理。在新常態下，管理人了解新生代期望日程安排或工作地點具彈性，又要有靈活的組織架構，又要兼顧業務管理及員工績效管理，看來要將兩者的分歧拉近，達到共識並不容易，但面對勞動力的改朝換代，誰贏得人才就能得天下。

記者：彭振濠

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