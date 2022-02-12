【烏克蘭危機】Nvidia瀉7%　Tesla失900關　俄羅斯斷供芯片原料風險增

▲ 【俄烏衝突】白宮警告芯片業分散供應鏈 防制裁俄羅斯或遭斷供原料

拜登政府早前指，如果俄羅斯入侵烏克蘭，或考慮對俄羅斯實施出口管制。外電引述消息人士指，白宮警告芯片行業要分散供應鏈，尋找替代來源，防止俄羅斯對美國威脅出口限制採取報復措施，導致行業不能獲得核心材料。

芯片股急瀉，AMD跌10%，收報113.18美元，Nvidia跌7.3%，收報239.49美元，一直受缺芯影響的車股再挫，Tesla跌4.9%，失守900美元關，收報860美元，成交多達233億美元。中概車股蔚來及小鵬跌4.9%及4.2%。

此前市場研究機構Techcet指，大多數半導體製造商依賴俄羅斯及烏克蘭的材料供應，估計美國90%以上氖原料來自烏克蘭，35% 的鈀來自俄羅斯。

Techcet 指出，氖對用於製造晶片的雷射至關重要，為俄羅斯鋼鐵製造業的副產品，然後在烏克蘭進行純化。鈀則是用於感應器和儲存器等。

報道指，有芯片製造商已審視其供應鏈，評估烏克蘭衝突的潛在影響。據一家芯片製造商指，即使烏克蘭發生衝突，也不會切斷供應，但會推高價格。半導體製造也不會停止，但相關氣體將變得非常稀缺，而氟就是另一種烏克蘭能夠大量供應的氣體，可能會受到影響。

相關文章：【芯片大戰】本田汽車上季收入跌2.2%仍勝預期 上調全財年經營利潤預測

【TSLA】Tesla削減中國產車型部分轉向零件 應付芯片短缺問題