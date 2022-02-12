【烏克蘭危機】布油越95關創7年高　美促國民48小時內離開烏克蘭

美國白宮表示，任何美國人都應該立即在24至48小時內離開烏克蘭，美國安全顧問Jake Sullivan指，俄羅斯將隨時入侵烏克蘭，甚至在冬奧期間，美國總統拜登今日將與普京傾電話，商談局勢。拜登表示，現時情況不同，隨時快速惡化。

油價隨即反映局勢險峻，布蘭特期油升4%，至95.1美元，紐約期油急升4.5%，至93.9美元，創超過7年高位。資金湧入債市避險，債價下跌，同時美股急瀉。

中石油ADR勁升

不過，油股亦急升，中石油ADR高港3.8%，折算收報4.3港元，中石化ADR高港1.9%，折算收報4.29港元。

Sullivan指，美國不知京普是否已落最終決定，但可能很快發生，美國周末再向波蘭部署3000名美軍。

此前英法與普京外交斡旋，但未有成果。

另外，國際能源署（IEA）發表月報指，如果OPEC+組織的中東產油大國供應持續短缺，未能達到產油目標，全球油價可能會進一步攀升至2014年以來的最高水平，並加劇原油市場的波動。

IEA預計，到今年年底，OPEC+預計的產量與實際交付的產量之間的缺口可能達到10億桶。IEA警告，如OPEC+的產量與其目標水平的缺口持續下去，供應緊張將會加劇，油價上行壓力或上升。

不過，IEA認為，如果沙特阿拉伯和阿聯酋生產更多原油，可能有助於平息動蕩的石油市場。阿聯酋和沙特阿拉伯是擁有最多閒置產能的兩個石油生產國。

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編輯：區嘉俊