【烏克蘭危機】布油越95關創7年高　中石油中海油逆市升近2%

美國白宮表示，任何美國人都應該立即在24至48小時內離開烏克蘭，美國安全顧問Jake Sullivan指，俄羅斯將隨時入侵烏克蘭，甚至在冬奧期間。據美媒報道指，拜登在與一些西方國家領導人，歐盟、北約領導人進行視像會議，稱俄羅斯入侵「烏克蘭」的日子是2月16日，但歐洲領導人對於這個日子，以及局勢是否會升溫，有不同的意見。

油價隨即反映局勢險峻，布蘭特期油一度升至95.68美元；紐約期油再升1.5%，最高見94.94美元，創超過7年高位，最新報94.53美元。資金湧入債市避險，債價下跌，同時美股急瀉。

油價勁升推高油股 中石油創2019年5月高

同時，油股急升，中石油 （00857） 升2.6%，報4.25元，創2019年5月高，中海油 （00883） 升2.5%，報10.2元，創2年高，中石化 （00386） 跌0.2%，報4.2元。

美國總統拜登與俄羅斯總統普京通電話約一小時，拜登表明就外交斡旋和強硬應對做好兩手準備。普京則批評美方一直不回應俄方提出的安全保障要求。此前英法與普京外交斡旋，但未有成果。

另外，國際能源署（IEA）發表月報指，如果OPEC+組織的中東產油大國供應持續短缺，未能達到產油目標，全球油價可能會進一步攀升至2014年以來的最高水平，並加劇原油市場的波動。

IEA預計，到今年年底，OPEC+預計的產量與實際交付的產量之間的缺口可能達到10億桶。IEA警告，如OPEC+的產量與其目標水平的缺口持續下去，供應緊張將會加劇，油價上行壓力或上升。

不過，IEA認為，如果沙特阿拉伯和阿聯酋生產更多原油，可能有助於平息動蕩的石油市場。阿聯酋和沙特阿拉伯是擁有最多閒置產能的兩個石油生產國。

資金避險湧向黃金 招金升4%

另外，金價同樣抽升，上周五大升1.8%，現進行整固，報1858.28美元。招金 （01818） 一度抽升逾7%，現升4%，報6.91元，山東黃金 （01787） 升3%，紫金 （02899） 則無升跌。

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編輯：區嘉俊