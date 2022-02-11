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【一時佳話@iM網欄】蜜蜂和蒼蠅 應對執迷不悟的人

名人薈萃 22:41 2022/02/11

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香港雖然只有700萬人口，但香港的保險市場卻有幾10億人。因為除了香港本地人外，還有來自世界各地的人（以內地人居多）因為香港的法律、稅務和保險理財產品優勢，特別遠道來港投保。

好逸惡勞 終誤前途

過去幾年，一直有主攻內地市場的同業，質疑保單數量的重要性。她們認為一張內地大單已等於幾10張小單，為甚麼要這麼辛苦做小單呢？無獨有偶，一些經理也認為，招這些一年一大單的顧問也不錯。為吸引這些有潛質的人，不應該要求她們上班，更不應該要求她們月月交單，就算一年11個月無生意也應該包容。

事實上，從付出回報比率來看，她們可能是對的。但從風險管理、培育人材、專業性和長遠發展等角度看便大錯特錯了。而且若真的有能力做大單，為甚麼要限制自己少做單呢？生意不是又多又大好嗎？筆者從未見過有人嫌錢多！這些人除了好逸惡勞外，我想不出其他原因。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

幾年前，關未封，市場暢旺時，她們口中的例子的確偶有發生。但現在已封關2年，遊客近乎清零時，往事應該只能回味。可是最近筆者在一次綫上分享時，竟仍有觀眾舊話重提，於是我跟他分享以下實驗：

蜜蜂和蒼蠅的實驗

如果把6隻蜜蜂和6隻蒼蠅裝進一個玻璃瓶中，然後將瓶子平放並打開瓶口，讓瓶底朝着窗戶，向着陽光，你猜會發生甚麼情況？由於蜜峰有向光飛的特性，你會看到，蜜蜂目標明確，不停地撞向瓶底，想在瓶底找到出口，直到牠們筋疲力盡，倒在瓶子裡；而蒼蠅卻是「盲頭烏蠅」，在瓶子裹亂飛。牠們既沒有目標，也不受陽光吸引，反正一碰壁就轉方向，最後在不到2分鐘內，穿過另一端的瓶頸成功逃去。

上文的故事並非寓言，而是美國密芝根大學教授卡爾（Karl E. Weick）轉述的一個實驗。蜜蜂的堅持，竟然成為牠們尋找出路的障礙，蜜蜂相信光就是出口，這可能是基因編寫了，也許是從過去成功的經驗累積得來，在大部份情況下，這可能是對的。憑着這信念，蜜蜂選定了前進的方向，堅持不變，可是這次不幸遇上了牠們認知以外的情況——看不見的玻璃牆。這擋住了牠們的去路，由於牠們不理解、不認同，結果牠們繼續堅持撞牆，最終未能逃出困局。

蜜蜂和蒼蠅的實驗，提醒我們對某種信念的堅持，有時也會使我們盲目，未能充分觀察和分析現時客觀環境，導致判斷錯誤。其實世上沒有不變的策略，只有不變的人和企業。現時的環境是百年一遇的挑戰，這是全世界的人也未遇過，我們是否更應開放思維想想別的出路，然後用百年一遇的努力去應對，而非仍用好逸惡勞的舊觀念過活。

作者＿周榮佳
作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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撰文 : 周榮佳

欄名 : 一時佳話

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