【MPF】駿隆：強積金1月人均蝕7544元　股票基金僅港股指數追蹤基金有進帳

強積金顧問駿隆指，強積金1月表現欠佳，人均虧損7544港元。截至1月31日，駿隆強積金綜合指數跌2.9%。1月份三大強積金基金類別表現一致下跌，股票基金指數跌3.4%，混合資產基金指數跌3.6%，固定收益基金指數跌 0.7％。

環顧1月份，股票基金中只有香港股票（指數追蹤）基金有進帳，期內升1.6％，其餘全數錄負回報。其中，港股基金1月跌0.9％、大中華股票基金跌3.8％。北美股票基金及歐股基金期內分別錄6.3％及8.2％跌幅，後者是跌幅最大的股票基金類別。

固定收益基金當中，幾乎所有類別基金上月均下跌，只有人民幣債券基金上月上升，惟亦僅升0.1％。環球債券基金及亞洲債券基金於固定收益基金當中跌幅最顯著，1月期內分別挫2％及1.8％。

駿隆指美國1月份非農就業表現強勁，強化投資者對於聯儲局加快升息步調的預期，而且隨著聯儲局縮減負債表可能性提高，整體強積金市場在 1 月份出現負回報，大部分資產開始出現較大幅度調整。駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者可考慮估值較低、通脹溫和、可採取較寬鬆貨幣政策的中港股市，趁低吸納;偏好美股的投資者需留意基金經理的選股能力。低風險投資者可考慮轉移資產至人民幣貨幣及債券基金持盈保泰。

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