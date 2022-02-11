【盜版電玩】盜版組織核心成員　判監3年4個月

電玩盜版組織Team Xecuter成員早前因涉嫌破解任天堂第一代Switch，令其可運行盜版遊戲，遭美國司法部起訴欺詐罪。美國司法部在昨（10日）指其中一位被告，Team Xecuter核心成員、52歲加拿大公民Gary Bowser認罪，判囚3年4個月。

華盛頓州西區美國聯邦檢察官辦公室表示，Gary Bowser於2020年9月，中美洲國家多明尼加共和國被捕，去年10月與美國檢方達成協議，承認兩項重罪，包括共謀規避技術措施以及販運規避設備罪行。並且同意向任天堂的美國公司賠償450萬美元（約3,510萬港元）。

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據悉，Gary Bowser負責營運組織網站及回答客戶問題，於Team Xecuter擔任領袖角色。該組織涉破解任天堂Switch及3DS、Sony PlayStation Classic及微軟Xbox等遊戲主機，並銷售相關違法軟件等，造成任天堂等多間電玩遊戲發行商及小型創意工作室等努力的成果被竊取，損失多達6,500萬美元（約5億港元），需對其損失承擔責任。

另外兩名被告，包括36歲中國公民Yuanning Chen和49歲法國公民Max Louarn，目前兩人仍未被引渡到美國受審。美國聯邦調查局（FBI）及國土安全部正聯合調查此案。

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責任編輯：張寶燕

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