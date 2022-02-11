  • 18°C
香港時間 : 2022211日 (五) 23:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盜版電玩】盜版組織核心成員　判監3年4個月

科技 22:00 2022/02/11

分享：

電玩盜版組織Team Xecuter成員早前因涉嫌破解任天堂第一代Switch，令其可運行盜版遊戲，遭美國司法部起訴欺詐罪。美國司法部在昨（10日）指其中一位被告，Team Xecuter核心成員、52歲加拿大公民Gary Bowser認罪，判囚3年4個月。

華盛頓州西區美國聯邦檢察官辦公室表示，Gary Bowser於2020年9月，中美洲國家多明尼加共和國被捕，去年10月與美國檢方達成協議，承認兩項重罪，包括共謀規避技術措施以及販運規避設備罪行。並且同意向任天堂的美國公司賠償450萬美元（約3,510萬港元）。

【安全隱憂】蘋果更新AirTag及尋找App　追蹤警報提醒升級

【機迷熱話】The Sims 4將推婚禮慶典擴充包　讓玩家舉行婚禮

據悉，Gary Bowser負責營運組織網站及回答客戶問題，於Team Xecuter擔任領袖角色。該組織涉破解任天堂Switch及3DS、Sony PlayStation Classic及微軟Xbox等遊戲主機，並銷售相關違法軟件等，造成任天堂等多間電玩遊戲發行商及小型創意工作室等努力的成果被竊取，損失多達6,500萬美元（約5億港元），需對其損失承擔責任。

另外兩名被告，包括36歲中國公民Yuanning Chen和49歲法國公民Max Louarn，目前兩人仍未被引渡到美國受審。美國聯邦調查局（FBI）及國土安全部正聯合調查此案。

【機迷熱話】PS5下次更新　將添加語音命令功能

責任編輯：張寶燕

三星（Samsung）日前舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【機迷熱話】The Sims 4將推婚禮慶典擴充包　讓玩家舉行婚禮
今日
【機迷熱話】The Sims 4將推婚禮慶典擴充包　讓玩家舉行婚禮
【遊戲熱話】Wordle正式搬家了！　網站轉移至紐約時報（附連結）
今日
【遊戲熱話】Wordle正式搬家了！　網站轉移至紐約時報（附連結）
【YouTube更新】YouTube預告2022年界面更新　擴充創作者盈利方式、影片類型發展
今日
【YouTube更新】YouTube預告2022年界面更新　擴充創作者盈利方式、影片類型發展
【NFT】陳冠希策劃NFT項目　情人節預售、下周二公開發售
今日
【NFT】陳冠希策劃NFT項目　情人節預售、下周二公開發售

你可能感興趣

【機迷熱話】The Sims 4將推婚禮慶典擴充包　讓玩家舉行婚禮
今日 10:30
【機迷熱話】The Sims 4將推婚禮慶典擴充包　讓玩家舉行婚禮
【遊戲熱話】Wordle正式搬家了！　網站轉移至紐約時報（附連結）
今日 14:03
【遊戲熱話】Wordle正式搬家了！　網站轉移至紐約時報（附連結）
【YouTube更新】YouTube預告2022年界面更新　擴充創作者盈利方式、影片類型發展
今日 15:00
【YouTube更新】YouTube預告2022年界面更新　擴充創作者盈利方式、影片類型發展
電玩手遊 軟件 3D 罪行 美國司法部 FBI Switch XBOX PlayStation 任天堂

下一篇文章

【科技一周回顧】三星發布3款5G旗艦手機S22系列　Meta威脅暫停歐洲FB、IG服務惹爭議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現
【遊戲熱話】Wordle正式搬家了！　網站轉移至紐約時報（附連結）
【遊戲熱話】Wordle正式搬家了！　網站轉移至紐約時報（附連結）
【機迷熱話】The Sims 4將推婚禮慶典擴充包　讓玩家舉行婚禮
【機迷熱話】The Sims 4將推婚禮慶典擴充包　讓玩家舉行婚禮
【三星新機】Galaxy S22系列夜攝能力再升級　售約6,225元起
【三星新機】Galaxy S22系列夜攝能力再升級　售約6,225元起
【元宇宙】麥當勞申請元宇宙商標　將設立虛擬餐廳
【元宇宙】麥當勞申請元宇宙商標　將設立虛擬餐廳
【NFT】陳冠希策劃NFT項目　情人節預售、下周二公開發售
【NFT】陳冠希策劃NFT項目　情人節預售、下周二公開發售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款