【中國經濟】促農村現代化規劃 中央鼓勵有條件地區開展農村家電更新行動

國務院近期印發《「十四五」推進農業農村現代化規劃》，其中提出實施農村消費促進行動，鼓勵有條件的地區開展農村家電更新行動、實施家具家裝下鄉補貼和新一輪汽車下鄉，促進農村居民耐用消費品更新換代。

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此外，完善縣城和中心鎮充換電基礎設施建設。支持網絡購物、移動支付等消費新業態、新模式向農村拓展，提升農村居民消費意願。

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記者：張以正