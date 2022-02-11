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【中國經濟】促農村現代化規劃 中央鼓勵有條件地區開展農村家電更新行動

股樓投資 22:43 2022/02/11

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國務院近期印發《「十四五」推進農業農村現代化規劃》，其中提出實施農村消費促進行動，鼓勵有條件的地區開展農村家電更新行動、實施家具家裝下鄉補貼和新一輪汽車下鄉，促進農村居民耐用消費品更新換代。

同場加映：【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊


此外，完善縣城和中心鎮充換電基礎設施建設。支持網絡購物、移動支付等消費新業態、新模式向農村拓展，提升農村居民消費意願。

【大行點睇】中金料新能源汽車淡季銷量仍然強勁　 建議關注龍頭汽車相關股份

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記者：張以正

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