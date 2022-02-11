【車廠入華】寶馬正式擴大華晨寶馬股權至75%、帳面收益料逾600億港元　中國合資方停牌近一年

▲ 【車廠入華】寶馬擴大華晨寶馬股權至75% 合資方華晨中國停牌近一年

德國車廠寶馬汽車（BMW）公布，寶馬集團在中國的合資企業「華晨寶馬」新合資合約正式生效，寶馬集團股權由50%增至75%，而合資夥伴華晨中國 （01114） 股權降至25%。有關合約有效期延長至2040年。

寶馬和華晨中國於2018年達成新合資協議，雙方在中國放寬外資持有車廠股權比例限制後，寶馬將擴大「華晨寶馬」的股權。

因應股權擴大，寶馬將支付37億歐元（約329億港元），並在今年起會將華晨寶業業績併入財務報表。

寶馬續指，因應重新估值華晨寶馬股權價值，預計可帶來額外帳面收益70億至80億歐元（約622億至711億港元），並帶來單次50億歐元的額外現金流，並明顯提升2022年財年汽車業務收入和息稅前盈利，但不會重大影響息稅前盈利率。

寶馬在華合資方 華晨中國停牌近一年

華晨中國2020年爆出母企華晨汽車集團破產重組，公司也因未能如期2021年3月或前披露前一年業績而停牌，至今未復牌。

寶馬去年在中國交付84.6萬輛汽車，按年增長8.9%，而華晨中國去年製造逾70萬輛汽車。

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