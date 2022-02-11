【騰訊700】騰訊澄清 滴滴上市後未再增持其美股

近日市傳美國上市的內地大型叫車平台滴滴出行(美：DIDI)披露，獲騰訊(00700)增持股份至7.4%。惟騰訊今日澄清，指出在滴滴美股上市過程中增加了滴滴持股，自此後則未曾增持股份。騰訊周五收報477元，跌1.5%。

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滴滴出行向美國證交會（SEC）遞交的文件顯示，截至去年12月，騰訊持有其大約7,885.3萬股Ａ類普通股，持股7.4％。滴滴IPO完成後，騰訊為持有6.4％滴滴股權，軟銀則持有20.1％。

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另外，國際市場研究機構IDC最新發布季度公共雲服務報告。2021年第三季，中國公有雲服務整體市場規模達到458億元人民幣。其中，阿里巴巴（09988）以137億元人民幣居於首位。騰訊及華為分別以39億元人民幣及38.6億人民幣位列第二和第三位。

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