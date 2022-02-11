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【盈喜股】多股周五發盈喜　一文看清詳情

股市 21:50 2022/02/11

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多股周五發盈喜。

多股周五發盈喜，詳情如下：

盈健醫療（01419）

預計截至去年底止6個月，純利增至9000萬港元，較前一年同期增幅約433%。

純利增加是由於(i)全科醫療服務收入增加，如預防、檢測、 疫苗接種及外展服務之擴展，當中包括2019冠狀病毒病相關的服務;(ii)毛利增加，因收益增加以及服務範疇多樣化，配合不同成本結構導致全科醫療服務的毛利率上升; (iii)保就業計劃的政府資助減少導致其他收入及收益減少之抵銷;及(iv)所得稅開支增加之抵銷。

中海石油化學（03983）

截至去年錄得純利約14.14億元至14.54億元，按年增加89.8％至95.2％。

集團預期錄得盈利增加，主要原因是尿素、甲醇、 磷複肥等主要產品價格上漲，加上出售所持有的中海油華鹿山西煤炭化工有限公司51%股權及相關債權，以及山西華鹿陽坡泉煤礦有限公司的49%股權，所產生的收入已於2021年確認。

康健國際（03886）

預期去年扭虧賺約5000萬至8000萬元，2020年則錄虧損約2.58億元。

公司解釋，扭虧是由於去年醫療服務、內地醫院管理及相關服務，以及2019冠狀病毒病檢測服務的需求增加，使集團去年年度收入增加。此外，集團之投資物業於去年錄得公平值收益，亦是原因。

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港股 盈喜 中海石油化學（03983） 康健國際（03886） 盈健醫療（01419）

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