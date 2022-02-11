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【內銀股】內地商業銀行去年累計實現凈利潤按年升12.6%　不良貸款率微降至1.73%

股市 21:12 2022/02/11

分享：

內地商業銀行去年累計實現凈利潤2.2萬億元人民幣，按年增長12.6%。

中銀保監發布去年第四季及全年內地銀行業主要監管指標數據，顯示商業銀行利潤保持穩健，風險抵補能力較強。去年全年計，商業銀行累計實現凈利潤2.2萬億元（人民幣，下同），按年增長12.6%。

商業銀行去年第四季平均資本利潤率為9.64%，較上季末下降0.46個百分點；平均資產利潤率為0.79%，較上季末下降0.03個百分點。

資產質量方面，截至2021年第四季止，商業銀行信貸資產質量基本穩定。商業銀行不良貸款餘額2.8萬億元，較上季增加135億元；商業銀行不良貸款率1.73%，較上季下降0.02個百分點。

截至2021年第四季止，商業銀行貸款損失準備餘額為5.6萬億元，較上季增加242億元；撥備覆蓋率為196.91%，較上季下降0.09個百分點；貸款撥備率為3.40%，較上季下降0.04個百分點。

資本充足率方面，去年第四季末的商業銀行資本充足率為15.13%，較上季末上升0.33個百分點。一級資本充足率為12.35%，較上季末上升0.23個百分點。核心一級資本充足率為10.78%，較上季末上升0.12個百分點。

商業銀行流動性水平保持穩健，去年第四季末的商業銀行流動性覆蓋率為145.30%，較上季末上升3.08個百分點；流動性比例為60.32%，較上季末上升1.69個百分點；人民幣超額備付金率2.05%，較上季末上升0.36個百分點；存貸款比例（人民幣境內口徑）為79.69%，較上季末上升0.55個百分點。

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