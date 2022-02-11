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【大行報告】 摩通指本地寬頻競爭不如預期激烈 香港電訊為行業首選

股樓投資 20:55 2022/02/11

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摩通對本地電訊業發表最新研究報告，指針對電訊業的定價趨勢，香港寬頻（01310）和香港電訊（06823）已調低寬頻上網費，但行業競爭並沒有預期般激烈。該行指，運營商正試圖透過捆綁媒體及上網服務，以增加平均每付費客戶收入（ARPU），而中國移動（00941）和和記電訊（00215）則在5G業務上更加進取。

同場加映﹕【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

該行指，香港電訊股息率7%，派息增長前景穩定，預期跑輸大市的股價可追上同業，因此為行業首選，予其「增持」評級，目標價由13元調高至13.5元。至於香港寬頻股價今年迄今累升9%，維持對其「中性」評級，目標價由10元調高至11元。

【阿里巴巴 9988】軟銀澄清阿里額外註冊ADS 與軟銀未來交易無關 阿里巴巴股價急彈6%【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

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記者：郭秀慧

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目標價 香港寬頻（01310） 電訊 大行報告 中國移動（00941）

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